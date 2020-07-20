رياضة | الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الزمالك، الدخول في مفاوضات جادة للتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، والذي أقترب بشدة من الانضمام للأهلي.

وتسعى إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع اللاعب، نظرا لإمكانياته الكبيرة وقدرته العالية بعد إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجهوده، وتمنى انضمامه للفريق الأبيض، ومن ناحية آخرى الرد على صفقة انتقال كهربا للأهلي.

وخلال الساعات الماضية تواصل مسؤولي الأبيض مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رغبته في اللعب للزمالك من عدمها، خاصة وأن الأهلي يفاوض اللاعب بقوة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتوقف عرض النادي الأهلي عند 2 مليون دولار، بينما عرض الزمالك دفع مبلغ أكبر، في حال موافقة اللاعب على ارتداء تيشرت الزمالك، مع الاتفاق على راتبه السنوي، وعرض على "موليكا" 800 ألف دولار راتبا سنويا، لإقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وصرف النظر عن العروض الأوروبية التي وصلته .