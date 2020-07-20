رياضة | بعد فيرنر.. تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني مقابل 80 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فيرنر.. تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني مقابل 80 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا أثليتيك البريطانية بأن مسئولي النادي اللندني سيتعاقد مع النجم الألماني مقابل مبلغ 80 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر من أبرز الأسماء الصاعدة في أوروبا وأن أرقامه مع ليفركوزن في الموسم الحالي ممتازة، حيث سجل 17 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي عقد عدة صفقات مميزة، حيث تعاقد مع الألماني تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني والمغربي حكيم زياش من آياكس الهولندي.