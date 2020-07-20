رياضة | تراي ماتش في مران الأهلي تحت قيادة فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تراي ماتش في مران الأهلي تحت قيادة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
ويأتي ذلك استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.
وسبق أن خاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة ٩٠ دقيقة يوم الخميس الماضي، ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة.