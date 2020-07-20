رياضة | تراي ماتش في مران الأهلي تحت قيادة فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تراي ماتش في مران الأهلي تحت قيادة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويأتي ذلك استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.

وسبق أن خاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة ٩٠ دقيقة يوم الخميس الماضي، ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة.