رياضة | عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على القرار الذي أصدرته " مجلس فرانس فوتبول الفرنسية " اليوم الاثنين بخصوص إلغاء جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح كل عام لأفضل لاعب في العالم بسبب الظروف الإستثنائية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

أول رد من برشلونة حول حجب الكرة الذهبية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الصحيفة الفرنسية قد أكدت أن الجائزة لن تُمنح العام الجاري لأي لاعب وذلك للمرة الأولى تاريخياً منذ إنطلاقها عام 1956 بسبب عدم وجود أي من الشروط الكافية للعدالة.

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وكان رد الحساب الرسمي للبلوجرانا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر " نحن نتفهم إلى جانب ذلك كله جميع الأشخاص يعرفون من هو أفضل لاعب في العالم مع إرفاق صورة لنجم الفريق والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع الكرات الذهبية الستة التي حصل عليها ".

يُذكر أن البولجا يتصدر قائمة أكثر لاعبي العالم حصولاً على جائزة الكرة الذهبية في التاريخ برصيد ستة كرات وهو آخر من حصل عليها 2019 بعد التفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومنافسه التقليدي واللدود رونالدو نجم اليوفنتوس والذي حصل عليها في خمسة مناسبات .