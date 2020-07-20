رياضة | ليفربول يوثق عقد لاعبه الشاب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يوثق عقد لاعبه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن أبرام عقد جديد مع لاعبه الشاب لايتون ستيوارت.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن ستيوارت /17 عاما/ أنهى موسمه الاول مع فريق الشباب تحت 18 عاما، بتسجيل 16 هدفا رغم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وأضاف ليفربول أن الظهور الأخير للاعب هذا الموسم مع فريق تحت 18 عاما، يرجع إلى شهر يناير الماضي، حينما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك ساندرلاند.

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وتابع أن ستيوارت كان على مقاعد بدلاء الفريق الذي شارك أمام أستون فيلا في ديسمبر من العام الماضي، في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة المحترفة (كارباو).

وبدأ ستيوارت مسيرته مع ليفربول منذ أن كان في السابعة من عمره، كما أنه تدرب مع الفريق الأول في أكثر من مناسبة.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990