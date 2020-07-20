رياضة | زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن التتويج بلقب الدوري الإسباني لم يكن سهلاً، خاصة في ظل التنافس مع برشلونة على تحقيق البطولة.

وأشار زيدان في تصريحات حسب قناة بي إن سبورتس: "دائمًا هناك جانب لمدى جمال كرة القدم، ولكن خلف هذا الجانب هناك الكثير من العمل، وكل شخص لديه ما يجري في عائلته وفي حياته، وليس من السهل دائمًا إبراز العمل الذي قاموا به".

وأوضح أهمية الكلاسيكو: "‏نحن نعلم مدى أهمية هاتين المبارتين، وصحيح اننا لعبناهم بشكل جيد جدًا سواءً هناك [في كامب نو] في ذهاب الليجا او بالفوز هنا في النصف الثاني من الليجا، ‏ولكنهما مباراتين بـ 6 نقاط كالمباريات الأخرى مميزتان فقط لأنهم كلاسيكو وقيمتهم هي الـ 6 نقاط".

وزاد: "‏اصعب لحظة بالنسبة لي هذا الموسم عندما شعرت بإحساس سيء للغاية، وكان ذلك عقب المباراة ضد ريال بيتيس".