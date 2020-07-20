رياضة | إشبيلية يحسم صفقة سوسو من ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يحسم صفقة سوسو من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، شراء عقد سوسو والذي كان مُعارًا من نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأفاد النادي الأندلسي في بيان نشر على موقعه الالكتروني الإثنين، انه "فعّل خيار شراء سوسو"، وان إبن الـ26 عاما "وقّع عقدا لخمسة أعوام".

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والتحق الإسباني القادر على شغل مراكز في الوسط الهجومي أو خلف المهاجمين، بصفوف إشبيلية في مطلع العام الحالي آتيا من الفريق اللومباردي. وهو خاض 19 مباراة، سجل فيها هدفا مع تمريرة حاسمة.

وانضم سوسو الى ميلان في موسم 2014-2015، وخاض معه أكثر من 150 مباراة سجل خلالها 26 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، بحسب بيان إشبيلية. ولم يكشف النادي الأندلسي قيمة التعاقد، لكن التقارير الصحافية الإسبانية قدرتها بـ21 مليون يورو.

وأشارت التقارير الى ان خيار ضم سوسو كان مرتبطا ببلوغ إشبيلية مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وهو ما حصل بحلوله في المركز الرابع في ترتيب الليغا التي اختتم منافساتها أمس الأحد بفوز على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.