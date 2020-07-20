رياضة | خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة "الكاف" موعد مباريات دور نصف النهائى اليوم، الاثنين، لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل، ووفقا لانتهاء إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الانجليزي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم.

ومع أنتهاء إعارة اللاعب تصبح مشاركته مع الأهلي في الأدوار النهائية بيد النادي الإنجليزي، والذي طلب بالحصول على 7 ملايين إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، الأمر الذي سبب دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

ومن ناحية آخري تواصل إدارة النادى الأهلى سعيها خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى، وأكدت مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء.