رياضة | مران الأهلي.. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في بداية مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

واشتملت تدريبات الحراس على جانب بدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية، لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.