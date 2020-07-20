رياضة | الشيخ ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشيخ ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك الشيخ، لاعب الفريق الأحمر في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسة والنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.