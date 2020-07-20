لأول مرة منذ عام 1956... إلغاء جائزة الكرة الذهبية رسميا هذا العام

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جائزة الكرة الذهبية أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا. ونشرت المجلة الفرنسية، عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" أن سبب الإلغاء هو "عدم وجود ظروف عادلة كافية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا". يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، كان قد فاز بالجائزة العام الماضي ليرفع رصيده للرقم 6.

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