شكرا لقرائتكم خبر عن ايفرتون يفوز على شيفيلد .. وتعادل سلبي بين برايتون ونيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ايفرتون على فريق شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برامول لين، ضمن منافسات الأسبوع ٣٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ريتشالسون هدف فوز فريق ايفرتون في الدقيقة ٤٦، وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ايفرتون لـ ٤٩ نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يبقى فريق شيفيلد في المركز الثامن برصيد ٥٤ نقطة.

على الناحية الأخرى، تعادل فريقي برايتون ونيوكاسل تعادل سلبي في المباراة التي جمعت بينهم ضمن نفس الجولة على ملعب أليكس فالمر.

وبهذا التعادل يبقى فريق برايتون في المركز الخامس عشر برصيد ٣٨ نقطة، بينما بقى فريق نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد ٤٤ نقطة.