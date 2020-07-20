شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفعل بند الشراء في عقد «سوسو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فعل نادي إشبيلية الإسباني بند الشراء في عقد اللاعب سوسو، الذي قضى بين صفوفه فترة إعارة بداية من شهر يناير الماضي قادمًا من ميلان الإيطالي.
وكان سوسو قد تألق بقميص النادي الأندلسي ليقرر الأخير تحويل الإعارة إلى صفقة شراء نهائي ليرحل اللاعب صاحب الـ 26 عامًا بشكل رسمي عن ميلان.
وسيحظى بطل السوبر الإيطالي السابق مع الروسونيري بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعدما نجح إشبيلية في إنهاء الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.
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