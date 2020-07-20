شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح لاحتواء أزمة «بن شرقى» و«أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك عقب الأنباء الواردة من المغرب، التى تخص عودة الثنائى الدولى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى، بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب إيقاف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وتلقى الزمالك تطمينات من أشرف إبراهيم، السفير المصرى فى دولة المغرب، بأن هناك تسهيلات تقوم بها السفارة لإمكانية عودة ثنائى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم للقاهرة فى رحلة استثنائية السبت المقبل للانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب، وأكد السفير المصرى فى المغرب لمسؤولى الزمالك أن السفارة تبذل قصارى جهدها من أجل تسهيل عودة اللاعبين، مشيرًا إلى أنهما سيعودان فى أقرب رحلة وهى السبت المقبل.

وكان الزمالك قد أرسل خطابًا رسميًا إلى السلطات المغربية، لطلب التعاون لعودة الثنائى المغربى إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.

فى ذات السياق، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، إن تأخر وصول الثنائى بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التى تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.

ووجه أمير مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بسبب البطولات التى يستعد الفريق الأبيض لها سواء كان محليًا أو قاريًا، وقال أمير، «طموح الزمالك أكبر من طموحى، أعد جماهير الزمالك بالوصول إلى منصات التتويج، فى الموسم الماضى حدثت ظروف فى مسابقة الدورى وحدثت مجاملات، على العكس فى مسابقة الكونفدرالية كنا نسير بشكل سيئ فى البداية لكن فى النهاية توجنا باللقب الإفريقى، نمتلك الإمكانيات والجيل الحالى جيل أبطال، والزمالك يستطيع الفوز بجميع الألقاب التى نشارك بها».

وعن المنافسة فى دورى أبطال إفريقيا، قال، «لا يوجد بطولة صعبة أو سهلة، حاليًا نستعد لدور نصف النهائى، وما يتطلب منا التكيف مع الظروف المقبلة والأجهز هو من سيتوج باللقب». وفى شأن مختلف، أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عن ارتياحه لأداء اللاعبين، خلال المباراة الودية أمام سموحة، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5-1، موضحا أن التجربة كانت مفيدة بالنسبة له للحكم على المستوى الفنى للاعبين، وأضاف كارتيرون أنه يريد استعادة مستوى الفريق بشكل تدريجى لذلك قام بتغيير كل العناصر الأساسية فى الشوط الثانى، مشيرا إلى أنه يريد المزيد خلال المباراة الودية المقبلة. وأوضح المدير الفنى أن المباريات الودية مثل المباريات الرسمية، وأكد للاعبين أهمية جديتهم أثناء خوض مباراة سموحة، موضحا سعادته بالشوط الأول من الناحية البدنية والأداء الفنى، لكنه لاحظ انخفاض الأداء مع الشوط الثانى لذلك قام بإجراء 9 تغييرات مرة واحدة، وشدد كارتيرون على أن المباراتين الوديتين المقبلتين مهمتان جدا من أجل اكتساب المزيد فى المستوى الفنى والبدنى للاعبين.

وخاض الفريق تدريبات صباحية، الإثنين، وكانت عبارة عن تدريبات استشفائية، بينما أدى اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا فى ودية سموحة تدريبات بدنية، ويستعد الفريق لخوض المباراة الودية الثانية غدا «الأربعاء» أمام طلائع الجيش.

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فى شأن مختلف، كشف محمد أسامة، طبيب الفريق، عن تفاصيل إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض لها أمام سموحة، وغادر طارق حامد المباراة بين الشوطين، وقال: «طارق حامد اشتكى من آلام فى العضلة الأمامية بين الشوطين، لذلك فضلنا عدم إشراكه فى الشوط الثانى حفاظا على سلامته، التشخيص المبدئى لإصابة طارق حامد هو إجهاد عضلى، والأمر بسيط وسوف نتأكد من مدى الإصابة بعد خضوعه لعدة فحوصات، وكل هذا أمر طبيعى فى أول مباراة بعد فترة توقف طويلة».

وأضاف: «مصطفى فتحى وكريم بامبو انضما للمعسكر، وبنهاية الأسبوع سيشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد شفائهما من الإصابة بفيروس كورونا».