شكرا لقرائتكم خبر عن «طاهر» يثير المخاوف فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من مسؤولى نادى المقاولون العرب، توضيحا بخصوص ما تردد عن معاناة طاهر محمد طاهر، الذى وقع على عقد انضمام للقلعة الحمراء من إصابة مزمنة تتسبب فى تكرار إصاباته، وقد تؤثر على مستقبله الكروى، كما أوصت اللجنة بعرض اللاعب على كونسولتو طبى قبل مشاركته فى التدريبات عقب انتهاء ارتباطاته مع المقاولون العرب للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم شكواه من إصابة مزمنة.

كانت لجنة التخطيط قد تابعت خلال الساعات الماضية تردد أنباء عن شكوى طاهر من إصابة مزمنة وتعكف حاليا على كتابة تقرير شامل عن حالة اللاعب لعرضه على مجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة أيضا بإجراء تعديلات على لائحة الفريق بناء على طلب الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى، الذى شدد على ضرورة تعديل اللائحة لتتناسب مع المرحلة المقبلة المرتبط فيها الفريق بعدد من المشاركات المهمة فى الدورى والكأس ودورى الأبطال الإفريقى لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد والمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق، فيما استعجلت اللجنة من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى الرد على طلب النادى باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى لحاجة الفريق إلى جهوده وذلك لتجنب حدوث ارتباك فى الفريق، خاصة أن الجهاز الفنى يعتبر صبحى إحدى الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها باستمرار فى المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، تأكد غياب رامى ربيعة، مدافع الفريق، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية، أمس الأول، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى بداية من اليوم، لمدة أسبوع، تحت إشراف الجهاز الطبى، كما اشتكى أحمد الشيخ من إصابة عبارة عن آلام فى الحوض وسيخضع لكشف طبى اليوم لتحديد موعد عودته للتدريبات، ويدرس الجهاز الفنى تخفيف الحمل التدريبى خلال الأيام المقبلة لتجنب حدوث إصابات جديدة داخل الفريق قبل عودة الدورى، المقررة يوم 6 أغسطس المقبل، وواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز ونصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى.

وخصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفنى، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين فى مران الفريق الجماعى، أمس الأول، وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجرى حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.

يذكر أن الأهلى يخوض مباراتين وديتين، فى يوليو الجارى، أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التى سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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