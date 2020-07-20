شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا: «لكل مجتهد نصيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن «كوكا» لاعب أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بكونه أول لاعب مصري يحقق الدوري اليوناني. وقال كوكا على موقع التواصل الاجتماعي :«فيس بوك»: «أود أن أشكر امي وزوجتي وأخواتي وأهلي واصدقائي على المساندة و التشجيع الدائم، واخص جزيل الشكر لكل من ساندني من بلدي الحبيب مصر، كما افتخر أن أكون أول مصري يأخذ بطولة الدوري اليوناني، وإنه لفخر كبير لي أن أكون سبب في رفع علم بلدي واسمها». واختتم كوكا تغريدته قائلاً: «مشوار طويل وصعب ولكن لكل مجتهد نصيب». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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