شكرا لقرائتكم خبر عن داني ألفيش: أقنعت نيمار برفض عرض ضخم من ريـال مدريد.. وعليه العودة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، عن كواليس إقناعه لمواطنه نيمار بالانضمام إلى برشلونة ورفض عرض ضخم من ريـال مدريد، فيما وجه نصيحة للاعب باريس سان جيرمان الحالي بالعودة إلى الفريق الكتلوني.

وقال ألفيش، في تصريحات لـ«راديو كتالونيا»: «اللاعب الوحيد الذي حاولت إقناعه هو نيمار بالذهاب إلى برشلونة، كان لديه عرض ضخم للغاية من ريـال مدريد، وأنا أخبرته أنه إذا أراد أن يشعر بالسعادة فعليه القدوم إلى برشلونة، وهذه كانت المرة الوحيدة التي أقنعت شخصًا بشىء».

وأضاف: «إذا كنت مكانه سأعود دون تفكير، أنا لا أعتقد أبدًا أن الأشخاص يرتكبون أخطاء عندما يتخذون قرارات، الجميع يعلم أن نيمار يمكنه مساعدة برشلونة وميسي أن يصبحا عملاقين مجددًا في الدوري الإسباني».

وتابع: «في أوروبا، كرة القدم تصبح أكثر توازنًا، الفريق لديه 11 لاعبًا ومع ميسي يصبح لديك 13، كذلك مع نيمار، الفريق يملك 11 لاعبًا ومع نيمار يصبح 13».