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المقاصة يواجه إف سي مصر وديًا الأربعاء استعدادًا للدوري

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، وذلك على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لاستكمال الدوري.

وكان فريق المقاصة افتتح سلسلة مبارياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.

وفي سياق متصل، واصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية.

وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى ٣ مجموعات، تنفيذا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق .

وأدى لاعبو المقاصة في مران، اليوم، مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

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  • تعافي

    28,380

  • وفيات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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