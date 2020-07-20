المقاصة يواجه إف سي مصر وديًا الأربعاء استعدادًا للدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، وذلك على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لاستكمال الدوري.
وكان فريق المقاصة افتتح سلسلة مبارياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.
وفي سياق متصل، واصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية.
وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى ٣ مجموعات، تنفيذا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق الرياضية.
وأدى لاعبو المقاصة في مران، اليوم، مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
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