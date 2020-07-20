شكرا لقرائتكم رسميا.. اتحاد التنس يلغى دوري الرواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، إلغاء دوري الرواد للأعمار من 35 إلي 65 عاماً، وذلك بعد تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.

وجاءت قرارت المجلس كالتالى:

١- مازالت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للتنس علي تواصل مع اللجنة الطبية العليا لوزارة الشباب والرياضة و اللجنة الاوليمبية و الاتحاد الدولي لتحديد مدي وجوبية التحاليل الطبية للاعبين كشرط اساسي للمشاركة في البطولات المحلية، علماً بان الاتحاد الدولي لا يشترط عمل اي تحاليل للمشاركة في البطولات الدولية.

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٢- بناءً علي ما سبق و حيث انه لايوجد حتي الآن قرار واضح بشأن التحاليل الطبية ، فقد تقرر الغاء المجمع الأول للبطولات الذي كان مقرر اقاماته يوم ١٣ أغسطس ، و البدء مباشرةً بالمجمع الثاني يوم ٣ سبتمبر ان شاء الله.

٣- طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة الشباب و الرياضة الخاصة ببطولة الحافز الرياضي و التي يشترط اقامتها قبل نهاية شهر اغسطس ، تقرر تنظيم بطولة للمراحل السنيه (١٨ سنه ناشئين و ناشئات ، رجال و سيدات) في الفترة من ٢١ - ٢٧ اغسطس بملاعب نادي السليمانية، علماً بأن:

- تحمل اللاعبين واللعبات تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للاشتراك في البطولة، و ذلك في حالة تأكيد اللجنة الطبية العليا لوزارة الشباب والرياضة و اللجنة الاوليمبية علي وجوبية التحاليل كشرط للمشاركة في البطولات.

- عدم احتساب نقاط للاعبين واللعبات في الترتيب المحلي للمراحل السنية السابق ذكرها.

٤- قرر الاتحاد المصري للتنس اقامة مباريات تدريبيه للمنتخبات القوميه للمراحل السنية ١٤، ١٦، ١٨ ناشئين و ناشئات ، بمشاركة أول ٨ لاعبين و لاعبات فى كل مرحلة سنية طبقاً لآخر ترتيب دولي معلن لمرحلتي ١٦ و ١٨ سنه و اخر ترتيب افريقي لمرحله ١٤ سنه ، علي ان يتحمل الاتحاد كافة التكاليف الخاصة باقامة المباريات شاملة تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للحكام و اللاعبين واللاعبات.