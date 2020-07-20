شكرا لقرائتكم كونتي بغضب: جدول الدوري "صُمم" لتعطيل إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استشاط أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان غضبا بسبب جدول مباريات ناديه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع روما، وقال إنه صُمم من أجل أن تصبح الأمور صعبة على ناديه.

ولم يكن كونتي سعيدا أن يستضيف إنتر صاحب المركز الثاني منافسه تورينو يوم الاثنين الماضي قبل أن يحل ضيفا على سبال يوم الخميس ثم يواجه روما يوم الأحد بينما لعب روما في المقابل مباراته السابقة يوم الأربعاء وحصل على يوم راحة إضافي.

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وقال كونتي: جدول مبارياتنا مجنون. هذا الجدول صُمم لتصدير المشاكل لإنتر. هذا أمر غريب، يمكن ملاحظة أنه لم يهتم بنا أحد عند تحديد جدول المباريات، هناك مواقف أخرى حصلت فيها الفرق على خمسة أيام راحة، وهذه ثالث مباراة على التوالي نواجه فيها منافسا حصل على يوم إضافي أكثر منا.

وبعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، اضطر الدوري الإيطالي لإقامة آخر 12 جولة في ستة أسابيع من أجل استكمال الموسم بحلول الثاني من أغسطس، لكن كل جولة تقام على مدار عدة أيام ما يتسبب في وجود فترات مختلفة من الراحة بين الفرق، إذ سيحصل يوفنتوس المتصدر على أربعة أيام من الراحة بين مواجهة ساسولو يوم الأربعاء واللعب مع لاتسيو يوم الاثنين.

ولم يشعر كونتي بالرضا أيضا عن خوض إنتر آخر ثلاث مباريات الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي، وقال مدرب يوفنتوس السابق: نتدرب في حرارة 29 درجة مئوية، ونعود بعد المباريات في الساعة الرابعة صباحا، إنه إنتر دائما الذي ينال فترة قصيرة، هذا غريب.