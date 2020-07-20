إيفرتون يهزم شيفيلد بهدف ريتشارليسون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد يوم الاثنين في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت تعادل نيوكاسل يونايتد سلبيا مع مضيفه برايتون.
ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي ريتشارليسون الذي سجل هدف الحسم بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن.
وفي المباراة الأخرى حصد نيوكاسل وبرايتون نقطة واحدة من تعادلهما السلبي ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 38 نقطة لبرايتون في المركز الخامس عشر.
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