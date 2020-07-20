الامارات | بالصور.. سفير الإمارات في كولومبيا يرافق بينتو قبل السفر إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سفير الإمارات في كولومبيا يرافق بينتو قبل السفر إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رافق سفير الإمارات في كولومبيا سالم العويس، المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، قبل توجهه إلى دبي، تمهيداً لتوليه تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

ونشر العويس على حسابه الشخصي في "إنستغرام" صوراً أثناء توجه بينتو إلى مطار بوغوتا، وقال: "خلال مرافقة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الاماراتي، خورخي لويس بينتو، أثناء مغادرته مطار بوغوتا الدولي متجهاً إلى الإمارات"، متمنياً له التوفيق في مهمته، ومؤكدا أن عشاق الكرة الاماراتية يعلقون آمالهم على عاتقه في الوصول إلى كأس العالم 2022، وتحقيق نتائج مميزة في نهائيات كأس آسيا 2023.

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