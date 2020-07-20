شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: راحة لرامي ربيعة بسبب إصابة الكاحل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات صحفية أن ربيعة سيعود بعد الراحة إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.
وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.
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