شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: راحة لرامي ربيعة بسبب إصابة الكاحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات صحفية أن ربيعة سيعود بعد الراحة إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.

وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.