شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مغربي: «كاف» يرفض تعديل نظام «الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الإثنين، إجراء أي تعديل على نظام بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، موسم 2019-2020.

وذكر تقرير صحفي مغربي، إن الاتحاد الأفريقي، قرر إقامة بطولة الكونفيدرالية بنظام الدورة المجمعة، ويرفض إقامة مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، على غرار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما اشار التقرير المغربي، إن هذا القرار جاء من جانب الاتحاد الأفريقي، لعدم تلقيه أي اعتراضات من جانب الأندية المشاركة في الكونفيدرالية، على إقامة البطولة في المغرب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي، قد تراجع عن فكرة إقامة دوري أبطال أفريقيا، بنظام الدورة المجمعة، وقرر العودة لنظام الذهاب والإياب، بعد إعتذار الكاميرون عن استضافة البطولة.

و يلتقى فريق نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير، فيما سيلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، لحساب نصف النهائي بالكونفيدرالية.

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