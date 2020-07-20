وزير الشباب والرياضة يناقش مع محافظ الوادي الجديد تطوير المنشآت الشبابية والرياضي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب التقى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط- محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. وتناول اللقاء مناقشة تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة تمهيداً لتطويرها لتصبح مدينة شبابية ورياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب، بالإضافة إلى مناقشة انشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على انشاء مركز شباب نموذجي بحي السلام بمدينة الخارجة وانشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبي بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة انشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة. تطرق اللقاء إلى مناقشة استكمال تطوير حديقة «30يونيو» بمدينة الخارجة، وتطوير اعمال حمامات السباحة والملاعب وتنفيذ حديقة العاب أطفال لتلبية احتياجات النشء والشباب بمدينة الخارجة. كما ناقش اللقاء تطوير نادي الهجن والفروسية بالمحافظة وتنفيذ مهرجان دولى يضم الوفود من مختلف الدول، علاوة على مناقشة اعمال تطوير فندق الاستاد الرياضي، ومناقشة انشاء مدينة رياضية شبابية سياحية متكاملة بمدينة موط بمركز الداخلة. وتناول اللقاء ايضاً إمكانية تشكيل فريق لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتنفيذ مسابقات رياضية لهذا النشاط بمضمار الدراجات الهوائية بحديقة 30 يونيو، مع مناقشة تنفيذ معرض من قبل وزارة الشباب والرياضة لتشجيع شباب المحافظة لشراء الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناقشة طرح تشغيل وحدة الطب الرياضي بالخارجة، وانشاء حمام سباحة اوليمبي بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة لاستقبال البطولات والمسابقات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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