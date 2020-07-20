شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نارى بين ليفربول واليونايتد لخطف «سار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن منافسة شرسة بين الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد، لضم لاعب إفريقى مميز فى الميركاتو الصيفى، وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.

وكان ليفربول قد تُوج بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد غياب دام 30 عاما، فى موسم استثنائى.

وقالت الصحيفة إن السنغالى إسماعيلا سار، نجم واتفورد، على رادار ليفربول لدعم هجوم الريدز فى الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أيضًا اقتحم سباق التعاقد مع سار مؤخرًا، تحسبًا لفشل صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

ويرى مسؤولو الشياطين الحمر أن سار قد يكون بديلا منخفض التكلفة لصفقة سانشو التى تتخطى قيمتها 100 مليون إسترلينى.

يذكر أن سار أحرز 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة مع واتفورد هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

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