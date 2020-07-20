شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «بيل» يفجر مفاجأة بشأن مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر جوناثان بارنيت، وكيل الويليزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، بتأكيده على رغبة الأخير في البقاء مع النادي الملكي وعدم الرحيل خلال الصيف الجاري رغم خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال «بارنيت» لهيئة الإذاعة البريطانية: «جاريث بخير ولديه عامين متبقيين في عقده، هو يحب الحياة في مدريد ولن يذهب إلى أي مكان».

وأضاف وكيل اللاعب الويلزي: «هو لا يزال بنفس الجودة كأي لاعب آخر في الفريق والأمر يعود إلى زين الدين زيدان، بالطبع هناك اهتمامات من بعض الأندية ولكن من الصعب وجود ناد في العالم يستطيع تحمل تكلفته».

وتابع عن عدم مشاركة اللاعب في المباريات تحت قيادة «زيدان»: «هي خسارة كبيرة أنه ليس في الفريق في الوقت الحالي لكنه لن يرحل، جاريث أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم لا يغادرون على سبيل الإعارة، جاريث لن يبقى لوقت أطول من زين الدين زيدان، السيد زيدان ناجح جدًا».

وتطرق «بارنيت» لما يثار عن سوء العلاقة بين اللاعب والمدرب: «ليس هناك كراهية، السيد زيدان لا يريد أن يشركه، جاريث يتدرب يوميًا ويتدرب شكل جيد».

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