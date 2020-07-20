شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي إسباني لضم مدافع أياكس الهولندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «صن» البريطانية، إن تشيلسي ومانشستر سيتي، واتليتكو مدريد أبدوا رغبة في التعاقد مع نيكولاس تاجليافيكو مدافع أياكس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الدولي الأرجنتيني يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.
وانضم تاجليافيكو إلى أياكس قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في يناير 2018 بمبلغ 4 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.
وشارك الدولي الأرجنتيني في 38 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين
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