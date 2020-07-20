شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تبدأ خطوات فعلية لعودة الجماهير للمدرجات فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد هيلجه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه ينبغى السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات ولو بأعداد قليلة خلال الموسم المقبل لكرة القدم الألمانية.

وقال براون لصحيفة «بيلد أم سونتاج»: «الأحداث الرياضية من الممكن أن تقام فى حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى والمعايير الصحية».

وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى فى الموسم الماضى بدون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح براون «لن يتم بيع تذاكر المباريات بالكامل وينبغى تنظيم كل الأمور والتحكم بها جيدا، وبعدها لن تعود المدرجات خالية مرة أخرى».

وأعلنت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم يوم الأربعاء االماضى أنها أرسلت توجيهات بشأن عودة الجماهير للأندية الستة والثلاثين التى تلعب فى دورى الدرجتين الأولى والثانية.

أوضحت الرابطة أن التصور المكون من 41 صفحة «بمثابة توجه للبنية الأساسية للمفاهيم ويحتوى على العديد من الجوانب التى يجب أخذها فى الاعتبار».

كما تم تقديم الكتيب الذى يحتوى على هذا التصور إلى وزارة الصحة الألمانية، وأكد متحدث باسم الوزارة أنه يتضمن «الجوانب الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد».

ويتعين تطبيق أعلى معايير السلامة للسماح بعودة المشجعين، اعتمادا على مدى انتشار الفيروس فى المنطقة المعنية وفقط بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية المحلية.

وتم استكمال موسم 2019 / 2020 بالدورى الألمانى (بوندسليجا) بدون جماهير، وأيضا بعد رؤية تفصيلية من رابطة المسابقة واتحاد الكرة المحلى، حيث كانت بمثابة مخطط سار على نهجه عدد من الدوريات الأخرى.

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ولكن رابطة بوندسليجا والأندية تأمل الآن فى عودة بعض المشجعين على الأقل إلى الملاعب خلال الموسم الجديد الذى يبدأ فى منتصف سبتمبر القادم.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية أنه ستكون هناك حاجة لتطبيق التباعد الاجتماعى، ولن يسمح بوجود أماكن وقوف، كما فرضت حظرا أيضا على تناول الكحول.

وقال متحدث باسم الوزارة «المفتاح الآن هو أن جميع أندية بوندسليجا تطبق هذا التصور وتكيفه مع ظروف ملاعبها مع السلطات المحلية المعنية».

كشفت الرابطة أن بعض الجوانب العامة، مثل منح تذاكر لمشجعى الفرق الزائرة، سيتم مناقشتها فى اجتماع استثنائى للأعضاء قبل بداية الموسم الجديد.