شكرا لقرائتكم خبر عن «إيمرى» يقترب من العودة إلى الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة ماركا أن أوناى إيمرى مدرب أرسنال السابق، وقع منذ فترة على عقد لتدريب فياريال فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن إيمرى، الذى سبق له النجاح فى تدريب إشبيلية فى إسبانيا، قبل قيادة باريس سان جيرمان وأرسنال، وقع على العقد فى مارس الماضى، قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

وكان خابى كاييخا، مدرب فياريال، يعانى من اهتزاز فى المستوى فى هذا الوقت، لكنه تألق بعد استئناف الموسم وفاز 7 مرات فى آخر 11 مباراة، لينهى الدورى فى المركز الخامس ويتأهل للدورى الأوروبى.

وقال كاييخا عقب الفوز 4-0 على إيبار «لا أعرف شيئا عن مستقبلى. ضميرى مرتاح تماما لأنى فعلت كل شىء ممكن لاستخراج أفضل ما لدى الفريق، ولقد فعلنا ذلك وهو ما يجعلنى أشعر بالفخر».

وأضاف أنه سيتحدث إلى الإدارة فى الأيام المقبلة لحسم الأمور.

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