شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوزو: نابولى يحقق نتائج دون اللعب بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد إيفان جينارو جاتوزو مدرب نابولى، أن خوض المباريات دون حضور مشجعين وبجدول مزدحم باللقاءات المتتالية، جعله يشعر بأن فريقه يلعب رياضة أخرى غير كرة القدم.

وبعد متابعة فوز نابولى 2-1 على ضيفه أودينيزى فى الكالتشيو، أوضح جاتوزو أنه من الخطأ الحكم على اللاعبين بالمعايير التقليدية، متوقعًا حدوث اهتزاز للمستوى.

وأضاف «نحن نلعب رياضة أخرى، مع غياب المشجعين وخوض الكثير من المباريات، هذه ليست كرة قدم».

وتابع: «اللاعبون ليسوا أجهزة روبوت وتحدث نتائج غريبة، لا يمكن قول أى كلمات سيئة عن نابولى، يجب أن نشعر بالرضا، نحن نحقق النتائج دون حتى اللعب بشكل مذهل».

وقال المدرب إنه لا يهتم بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مدينة برشلونة، مما دعا السلطات يوم الجمعة الماضى، لمطالبة المقيمين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة فقط.

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