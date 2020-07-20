شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتهم لاعبي الزمالك بالخشونة وتعمد إصابة لاعب من سموحة بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اتهم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، لاعبي الزمالك بتعمد اللعب بخشونة زائدة خلال مواجهة فريقه الودية التى جمعتهما، الأمر الذي تسبب إصابة إسلام جمال بالرباط الصليبي.

وقال عامر في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إصابة إسلام جمال نجم نادي سموحة ومن أفضل لاعبي مصر في كرة القدم لعبًا وخلقًا بالرباط الصليبي بسبب استخدام الخشونة الزائدة معه في المباراة الودية أمس بين سموحة والزمالك، الحمد لله علي كل شيء وربنا يشفيه ويرجع للملعب عن قريب بإذن الله».

ولعب الزمالك وسموحة أمس الأحد على ملعب فندق إقامة الفارس الأبيض فى برج العرب وانتهى بفوز الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.