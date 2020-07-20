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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاران: مسار زيدان استثنائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
تحدث اللاعب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني رافاييل فاران عن الدور الذي لعبه زين الدين زيدان في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.
ونشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية تصريحات فاران التي اتت كالاتي: "نحن نشعر دائمًا بمتعة حقيقية في الفوز بالألقاب، بل وأكثر من ذلك في السياق الحالي، إنه فوزًا مميزًا قياسًا على ما عشناه، فترة التوقف كانت طويلة، كما كنا نجهل كيف ستسير الأمور عند استئناف اللعب".
وأضاف: "طوال الأسابيع في الحجر الصحي، لم نكن نعرف حتى ما إذا سيكون من الممكن استئناف الليغا، عرفنا كيف نتجاوز هذه العقبات، وأن نكون جاهزين بدنيًا وبكامل مواردنا الذهنية".
واختتم: "مسار زيدان استثنائي ويجعلك مُجبرًا على أن تكنّ له الإعجاب والاحترام، إنه دائمًا ما يتصرف برقيّ وأناقة، ولديه تقديرًا مذهلًا، لا يسعنا إلا أن نكون سعداء بمخالطته، إنه يمثل مصدر إلهام عظيم، لديه هذه القدرة الفريدة على جعل المستحيل ممكنًا، هناك شيء خيالي ينبثق من مساره".
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