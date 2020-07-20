شكرا لقرائتكم وكيل أعمال جاريث بيل: نجم ريال مدريد لن يرحل عن النادي الملكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعماله جاريث بيل، نجم ريال مدريد، على أن النجم الويلزى سيبقى ضمن صفوف الفريق الملكى، ولن يذهب إلى أي مكان أخر، على الرغم من خروج اللاعب نهائيا من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الفترة الأخيرة، وغيابه عن مباريات الفريق.

تحدث بارنيت، لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"،:"جاريث بيل لديه عامين في عقده، هو سعيد بالحياة في مدريد، ولا يريد أن يذهب إلى أي مكان أخر".

أضاف وكيل النجم الويلزى قائلا:"بيل جيد مثل باقى لاعبى الفريق الملكى، ولكن زيدان لا يرغب في مشاركته بالمباريات، وهذا لا يعنى أن هناك علاقة متوترة بين الطرفين، فهو يتدرب بشكل جيد، ولكنه لا يلعب".

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تابع قائلا:"عدم مشاركة بيل مع ريال مدريد، خسارة كبيرة للفريق، ولكن هذا لا يعنى أنه سيغادر، خاصة وأن هناك صعوبات كبيرة لجميع الأندية، ولا يوجد نادٍ، قادر على دفع راتب اللاعب الذى يصل إلى 17 مليون يورو".

وخاض النجم الويلزى صاحب الـ31 عاما، 20 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، في جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان ريال مدريد، قد توج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، للمرة الـ34 في تاريخه، بعد فوزه على فريق فياريال، بنتيجة 2 – 1، مساء الخميس الماضى.