شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب: قرار عودة بن شرقي وأوناجم بيد إدارة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب أن الوضع في المغرب مطمئن بشأن السيطرة على جائحة فيروس كورونا بعد قرار العودة لنظام الذهاب والإياب بمنافسات الدور قبل النهائي والنخائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: لم يتواصل معي مسئولي الأهلي والزمالك بشأن الترتيب للسفر إلى المغرب وافجراءات اللازمة بشأن التواجد بالأراضي المغربية، لاسيما وأن القرار تم اتخاذه اليوم، وسنتعاون لتوفير كل سبل الراحة لقطبي المصرية.

وعن عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر والانتظام في تدريبات الزمالك، أكد أن رحلات الطيران بين مصر والمغرب حاليا غير منتظمة والرحلات القادمة من المغرب إلى مصر هي رحلات استثنائية وقرار عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بيد إدارة الزمالك.