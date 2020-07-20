المقاصة يواجه إف سي مصر وديا الأربعاء استعدادا لعودة الدوري

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، وذلك على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري، وكان فريق المقاصة قد افتتح سلسلة مباراياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.
ويواصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية، وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، وذلك تنفيذا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق الرياضية.
وأدى لاعبو المقاصة في مران اليوم مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
فى سياق أخر، كان بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أكد أنه لا نية لبيع النادى، خاصة أنه مُشهر كنادى أهلى، لافتًا إلى أن الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى، وأضاف أن المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير.
أردف المدير التنفيذى للنادى الفيومى، إنه تم حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتم صرف 2.5% من رواتبهم فى الأسبوع الماضى على أن يتم جدولة المبالغ المتبقية على الأشهر المقبلة، وعن خالد أوتشو أكد بكرى سليم أن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع المقاصة بداعى حصوله على بعض العروض الأخرى، إلا أن النادى لم يفرط فى خدمات اللاعب فى الوقت الحالى.
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