شكرا لقرائتكم المقاولون يقرر استبعاد طاهر من ودية أسوان لعدم جاهزية اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي المقاولون العرب، على استبعاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، من مباراة أسوان الودية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان، في أولى وديات ذئاب الجبل منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، استعداداً لاستئناف الدوري العام المقرر عودته في السادس من أغسطس المقبل.

جاء قرار الجهاز الفني للمقاولون بسبب تفضيلهم لتجهيز اللاعب على نحو كامل ليكون في كامل لياقته البدنية، لاستغلاله في باقي المباريات قبل استئناف المباريات الرسمية.

وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلى بداية من الموسم المقبل مقابل 25 مليون جنيه، منهم 5 ملايين سيتم سدادها حال حدوث شروط معينة، بالإضافة إلى أن العقد يمنح المقاولون العرب الحق فى الحصول على نسبة 20 % من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

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واتفق الأهلى أن يُجرى طاهر محمد طاهر الكشف الطبى قبل انضمامه، فى الوقت الذى يمنح عقد شراء طاهر الأهلى الحق فى فسخ التعاقد حال معاناة اللاعب من أى أصابه مزمنة، فى الوقت الذى أكد مسئولو الأهلى أن النادى تأكد من عدم معاناة اللاعب من أى إصابات مزمنة.

وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحدث عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، والذى وقع للنادى الأهلي من إصابة مزمنة، قائلاً، "طاهر محمد طاهر لا يعانى من أى إصابة مزمنة، كما يردد البعض، ولكنه تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة.. اللاعب عانى من الإصابة ولكنه سافر إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعى، وأى أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وأضاف وائل نبيل أن طاهر تعافى من إصابة قطع الغضروف وإصراره على مشاركته فى الأولمبياد تسبب فى إصابته بالخلفية، وأنه تدرب بشكل قوى مع المنتخب ما تسبب فى إصابته بمزق 3 مللى فى العضلة الخلفية.

وعن شكوى اللاعب من آلام فى الحوض، أوضح طبيب المقاولون العرب أن طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام فى الحوض، وعندما خضع للفحص الطبى أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح، مشيرا إلى أنه خضع للعلاج وهو الآن لا يعانى من أى آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي.