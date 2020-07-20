شكرا لقرائتكم ليجانيس يعلن عن رحيل أجيرى عن تدريب الفريق بعد الهبوط للدرجة التانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليجانيس الإسباني، اليوم الاثنين، عن رحيل مدربه المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطنى، عن تدريب الفريق، بعد يوم واحد، من تأكد هبوط الفريق لدورى الدرجة الثانية، بعد تعادله مع ريال مدريد، بنتيجة 2 – 2، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا.

قال بيان ليجانيس،:"خافيير أجيرى لن يستمر مدربا للفريق في الفترة المقبلة، ويشكر النادي، المدرب المكسيكي ومساعديه على العمل المنجز خلال هذه الأشهر، حيث ترك الفريق هدفًا واحدًا فقط بعيدًا عن الدوام".

أضاف بيان النادى الإسباني، قائلا:"المدرب المكسيكى، تولى تدريب الفريق في وضع صعب، وأبقى الفريق على قيد الحياة حتى أخر مباراة في الموسم، في نفس الوقت نتمنى له التوفيق على المستوى الشخصى والمهنى في المرحلة المقبلة".

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وكان مدرب منتخب الفراعنة السابق، قد تولى تدريب فريق ليجانيس، خلال شهر نوفمبر الماضى، وخاض مع الفريق 26 مباراة في الدوري الإسباني، حقق الفوز في 7 مباريات، تعادل 10 وخسر 9 مباريات.

وهبط فريق ليجانيس، رفقة كلا من ريال مايوركا وإسبانيول، إلى دورى الدرجة الثانية، في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن، ريال مدريد، نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، للمرة الـ34 في تاريخه، بعد فوزه على فريق فياريال، مساء الخميس الماضى، بنتيجة 2 – 1.