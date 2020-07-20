شكرا لقرائتكم محمد صلاح: فيريرا كان واضح معايا بعد توليه تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يثق محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك، في أن اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تحاول حل أكثر من أزمة في وقت واحد، وقال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1: "أرى أن عودة الدوري اختبار للأهلي والزمالك قبل خوض منافسات إفريقيا وأخشى أن يتأثر القطبين في إفريقيا بعدم جاهزية اللاعبين".

وتابع: كورونا وضعتتنا في أزمة تحتاج للحل مثل الملاعب والتي يجب تطويرها خلال فترة التوقف، كما أن هناك غرف ملابس غير آدمية وأتمنى استغلال توقف النشاط في حل مشاكل الكرة المصرية.

وشدد على أن أفضل فترة في التدريب هي تدريب الزمالك عام 2014 حيث حققت خلالها الكأس ثم بعدها حققنا الدوري وحصلت على فرصتي مع الزمالك كاملة والتغيير سنة الحياة لأن كل فرد عليه أن يأخذ حقه وومن الضروري الاستعانة بالشباب ومنحهم الفرصة.

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واستطرد: أحمد دويدار وطارق حامد وبيتر مهاجم جولدي أفضل من دربتهم وبيتر كان يلعب بعين واحدة والعين الثانية تم صناعتها من الزجاج.

وأضاف: "البرتغالي جيسوالدو فيريرا كان واضح معايا بعد تدريب الزمالك وقالي انت امبارح مدير فني وانا النهاردة مدير فني هنتعامل مع بعض ازاي".