شكرا لقرائتكم السقا: التسويق والاستفادة من الجماهيرية يغيب عن فرق الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري بضرورة أن تقوم الأندية بوضع خطة لعبور الخسائر المالية بسبب كورونا. قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سورتس1: سبق وأن اتفقنا مع اللاعبين على تخفيض 50% من وراتبهم حال الغاء الدوري. Advertisements تابع: نقتقد كلمة مشروع ويجب أن تكون كرة القدم صناعة تحقق مكاسب لكن في مصر الفرق تنفق ولا تحقق مكاسب كما هو الحال بفرق الدوري الانجليزي كمثال. أضاف: هناك فرق كثيرة يغيب عنها فكرة التسويق والاستفادة من القاعدة الجماهيرية للأندية الشعبية.

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