شكرا لقرائتكم صلاح: خدت حقي في الرياضة وينقصني التكريم وأعلمه أنه سيتحقق بعد الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك، عن مثله الأعلى عندما كان في الملاعب، قائلا: "كنت أعتبر الراحل يكن حسين مثلي الأعلى واتعلم منه الكثير".

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1: أخذت حقي في الرياضة ما عدا التكريم وأعلم أنه لو متت سيكرمونني.

أردف: ابراهيم يوسف أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية وأفضل من لعب في هذا المركز

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أضاف: ندمت على تجربة النجوم وأحب محمد الطويلة على المستوى الشخصي ولكن لا أحبه على المستوى المالي.

أشار: "كنت واخد فكرة عن شيكابالا مش كويسة ولما عاشرته عرفت انه يعشق الزمالك وجماهيره وعمال غرف الملابس وعيبه أنه عصبي".

أوضح: "صالح جمعة أخطأ في حق نفسه تدريبيا وعليه استغلال الصلح مع فايلر وأن يكون له دور أساسي مع الأهلي"، متمنيا أن يتم مساعدة حسام البدري في المنتخب ولازم الفترة الجاية يسمعوا كلامه ويحققوا مطالبه".