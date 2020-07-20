إلى دوري أبطال أوروبا.. حارس المصري السابق يصنع تاريخًا لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق النيجيري إيمانويل إجبو، حارس مرمى المصري البورسعيدي والمدير الفني الحالي لنادي تيرانا الألباني، إنجازا غير مسبوق بعدما أصبح أول مدرب إفريقي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق للأندية.

إيمانويل إجبو انضم للمصري مطلع موسم 1999/1998، ليلعب في صفوف النسور الخضر لثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل لصفوف تيرانا الألباني ويعود مرة أخرى لصفوف المصري مطلع موسم 2005/2004 ليلعب معه لموسمين جديدين.

وقاد إجبو في موسمه الأول كمدير فني لتيرانا فريقه للتتويج ببطولة الدوري الألباني (2019-2020) للمرة الـ25 في تاريخه والأولى منذ عام 2009، مستفيدا من خسار كوكسي صاحب المركز الثاني، ليتفوق تيرانا صاحب الـ69 نقطة بفارق سبع نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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وسيلعب فريق تيرانا الآن في الجولة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل (2020-2021)، ليصنع المدير الفني إيمانويل إجبو تاريخا جديدا لإفريقيا بعدما أصبح صاحب الـ46 عاما أول مدرب من القارة السمراء يشارك في مسابقة النخبة.

كما بات إيمانويل إجبو أول مدرب نيجيري يقود فريق أوروبي للحصول على لقب الدوري، وبإمكانه أيضا أن يحصد الثنائية المحلية عندما يواجه فريق توتا في نهائي كأس ألبانيا يوم 2 أغسطس المقبل، ويستهدف الفوز باللقب لمواصلة كتابة التاريخ للمدربين الأفارقة.

يٌذكر أن إجبو، الذي بدأ مهمته مع تيرانا كمدرب لحراس المرمى خلال الفنرة منذ 2014 حتى 2019، شارك مع منتخب نيجيريا في 12 مباراة دولية بين عامي من 1999 و2002، وكان جزءً من قائمة "النسور" في بطولتي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2000 و2002.