السفير المصري بالمغرب لمصراوي يتحدث عن دوره لعودة ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري"

أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، أنه سيتم توفير طائرة استثنائية يوم ٢٦ يوليو الجاري تسافر من المغرب إلى مصر ويمكن للزمالك إعادة الثنائي أشرف بن شرقي وأوناجم عليها.

وأكد إبراهيم في تصريحات لمصراوي، أن السفارة المصرية بالمغرب قامت بحجز الرحلة للثنائي لعودتهم إلى مصر في اسرع وقت.

وأضاف، أن السفارة المصرية في المغرب مستعدة لتقديم كافة المساعدة من أجل عودة ثنائي الزمالك خلال رحلة 27 يوليو الجاري.

وأتم" حتى الآن الزمالك لم يطلب منا التدخل لاعادة الثنائي ومن الممكن ان يقوم النادي او اللاعبين بالحجز مباشرة للعودة على الطائرة الاستثنائية او طلب المساعدة منا لاعادة اللاعبين".