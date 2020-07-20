على غرار الأبطال.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بمعاملة الكونفيدرالية بالمثل

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الانحاد الأفريقي للعبة (كاف)، طالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي قد كشف اليوم الاثنين، عن نية (كاف) في عودة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال لنظام (الذهاب والإياب) بعدما كانت ستقام من مباراة واحدة. (طالع تفاصيل الخبر عبر الرابط)

وطالبت الجبلاية في خطابها، أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

وكان (كاف) قد أعلن في وقت سابق، إقامة لقاءات قبل النهائي ونهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

جدير بالذكر أن نصف نهائي الكونفدرالية، سيشهد مواجهات بين حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين، بينما يلتقي بيراميدز المصري وحورويا الغيني.