محمد فضل يكشف سبب مطالبة الكاف بالمساواة بين الكونفيدرالية ودوري الابطال

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الطلب المصري المقدم من اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي، كاف، يتضمن إعادة النظر في شأن المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية وعدم إقامتها بملعب مولاي عبد الله في الرباط مثلما تقرر في وقت سابق لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ودعما لفرص فريق بيراميدز المصري في الدور نصف النهائي من البطولة.

أوضح فضل أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب

رسمي للاتحاد الأفريقي لاستضافة مباريات الدور النهائي من دوري الأبطال مدعما بخطاب الضمان الحكومي، ولم تتقدم أي دولة أخرى بطلب مماثل، وكان من المفترض أن تحصل مصر على حقوق التنظيم، ولكن الكاف قرر إعادة الأمور لشكلها الطبيعي لتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب بحجة توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.

فضل شدد على أنه ولنفس حجة الاتحاد الأفريقي ولإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، تقدم الاتحاد المصري بطلب رسمي للكاف يطالبه بإعادة النظر في الكونفدرالية والتعامل معها بنفس شكل دوري الأبطال ليكون نصف النهائي ذهابا وإيابا بين بيراميدز وحوريا كوناكري من غينيا، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب على ألا يقام النهائي في المغرب ويجرى بملعب محايد لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد فضل أن ذلك كله يتم من أجل دعم جميع الفرق المصرية، سواء الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، أو بيراميدز في الكونفدرالية.

