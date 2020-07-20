اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تقيل المدير التنفيذي

أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدار شئون اتحاد الكرة الكاىرة إقالة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد عبد الدايم من منصبه خلال اجتماع اللجنة الأخير اول امس. ونشرت اللجنة المؤقتة قرار إقالة المدير التنفيذي عبر صفحة الاتحاد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأكدت فيه أن الاستغناء عن المدير التنفيذي جاء بناء على قرار المستشار القانوني للاتحاد. المدير التنفيذي جاء بناء على قرار المستشار القانوني للاتحاد. ومن المنتظر أن يتقدم المدير التنفيذي بمذكرة ضد قرار اللجنة حيث أنها معينة بقرار من اللجنة الأولمبية مثله ولا تملك حق اقالته.



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