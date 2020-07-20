مران الأهلي.. رينيه فايلر يخصص فقرة خاصة للتدريب بالكرات الطبية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في بداية مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارقعبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
واشتملت تدريبات الحراس على جانب بدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية، لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.
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