فايلر يجتمع مع الجهاز المعاون على هامش المران الأهلي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش،لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.
وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيقأقصى استفادة فنية للفريق.
كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.
واشتمل مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة.
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