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أحمد الشيخ يشارك في المران الجماعي للأهلي

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شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسة

والنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة. وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.
 

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