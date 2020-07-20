أحمد الشيخ يشارك في المران الجماعي للأهلي

شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي فينصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسةوالنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة. وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.
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