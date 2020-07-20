شاهد.. أجمل أهداف الدوري الإسباني موسم 2019-2020

أسدل الستار مساء أمس الأحد علي منافسات الدوري الإسباني لموسم 2019، 2020، والذي شهد أحداثا غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.

وتوقفت الليجا الإسبانية بداية من مارس الماضي لثلاثة أشهر كاملة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، قبل أن تستأنف المسابقة مرة أخري بتدابير

إحترازية صارمة أبرزها غياب الجماهير عن المدرجات.

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعرض لها الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه ظل محافظا علي المتعة والإثارة حتي الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

وشهدت الليجا في نسختها الأخيرة تسجيل العديد من الأهداف الرائعة التي ستظل محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم الإسبانية لسنوات طويلة مقبلة.

"الوفد" تستعرض في السطور أجمل أهداف الدوري الإسباني لموسم 2019-2020

كريم بنزيما (ريال مدريد وفالنسيا)

بابلو هيرفياس (بلد الوليد واوساسونا)

لورين (ريال بيتيس و برشلونة)

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ليونيل ميسي (برشلونة واوساسونا)

توني كروس (ريال مدريد وسلتافيجو)

أدوريز (اتلتيك بلباو و برشلونة)

جريزمان (برشلونة وريال بيتيس)